Сейчас в лагере проводится эпидемиологическое расследование.

Между тем, по данным представителя учреждения, дети уезжали из лагеря здоровыми.

"Организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря "Олимпийская ребячка" 19 декабря в 9:30 утра. В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия, перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой — не было", — приводятся в сообщении слова руководителя филиала "Олимпийской ребячки" Елены Шептун.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что ночью в регион прибыл поезд "Тюмень-Адлер", в котором ехали 125 детей, отдыхавших в лагере. Накануне вечером за медпомощью обратился ребенок с повышенной температурой. В ходе осмотра еще около 30 ребят пожаловались на температуру.

По последним данным Бусаргина, около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А.

В свою очередь СКР сообщил, что в этом поезде в Пензенской области скончалась 12-летняя девочка. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.