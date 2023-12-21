"По данным следствия, вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень-Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка", — говорится в сообщении. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По информации СКР, 21 декабря ночью поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медицинскими сотрудниками дети госпитализированы в медицинское учреждение Саратова. Следственными органами по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

По данным Роспотребнадзора, у детей, следовавших поездом с отдыха в лагере, выявлен грипп А.

"По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А. Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора", — сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил в своем телеграм-канале: "Сейчас ребят осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А". По его данным, состояние у всех удовлетворительное, им оказывают всю необходимую помощь, сопровождающие взрослые находятся вместе с ними.

"По информации сопровождающих и оперативных служб соседнего региона, в ходе следования поезда скончался один из детей — 12-летняя девочка. Причины и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют профильные ведомства и правоохранительные органы", — написал глава Саратовской области.

Ранее со ссылкой на Бусаргина сообщалось, что ночью в регион прибыл поезд "Тюмень-Адлер", в нем ехали 125 детей, отдыхавших в лагере. Накануне вечером за медпомощью обратился ребенок с повышенной температурой. В ходе осмотра около 30 ребят пожаловались на температуру. Им оказывают всю необходимую помощь.

Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.