«Всего в России, по данным на май 2023 года, насчитывалось 416 глэмпингов, в каждом из них в среднем по 7 строений (юнитов), а в целом на страну таких объектов 2800. Для России глэмпинг – новый формат, он активно развивается последние три года. Мощным драйвером его роста стали ограничения на перемещения граждан из-за пандемии и внешнеполитических шоков. Считается, что таким объектам присуща сезонность, но свыше 60% российских глэмпингов – круглогодичные», — сообщила руководитель департамента «Гостиничный бизнес и туризм» консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP) Марина Смирнова.

По ее словам, сегодня большинство регионов не перенасыщены предложением – в 22-х глэмпингов нет, а в 42-х их меньше пяти. Лишь в двух регионах насчитывается свыше 40 объектов. При этом лишь 9% управляются сетевыми операторами. Средняя цена за ночь в российском глэмпинге составляет 8 тыс. рублей.

«Преимущества строительства глэмпинга по сравнению с форматной гостиницей — низкий порог входа и возможность получения господдержки, более короткий срок строительства и быстрая окупаемость. Так, стоимость строительства номера в глэмпинге – от 2,5 млн рублей, а гостиницы 4* — от 10 млн. Глэмпинг строится 2-3 месяца и окупается до четырех лет, а гостиница — 2-3 года и окупается более восьми лет», — заметила Смирнова.

По ее словам, хотя формат глэмпинга предполагает удаленность и уединенность, в России они располагаются в основном на территориях с развитой инфраструктурой, вблизи ключевых рынков сбыта.

«Сейчас наибольшее число глэмпингов предлагаются в трех самых популярных у туристов регионах России – в Московской, Ленинградской областях и Краснодарском крае. Но со временем, после всплеска интереса к новому продукту со стороны массового потребителя, спрос стабилизируется и формат будет развиваться как решение для природных зон и особо охраняемых территорий. Новые глэмпинги будут чаще появляться на Алтае, в Сибири, на Дальнем Востоке и других территориях, турпотоки будут постепенно перераспределяться в сторону этих направлений, поскольку один из новых трендов поведения туристов – получение уникальных впечатлений», — полагает эксперт.

Смирнова считает, что глэмпинги займут свою нишу на рынке гостиничных услуг, но массовым форматом, скорее всего, не станут. В России реализация проектов на малоосвоенных природных территориях сдерживается их сложной транспортной доступностью и отсутствием инженерных коммуникаций.

Термин глэмпинг появился в результате сочетания слов гламурный и кемпинг. В таких объектах туристам предлагают размещение на природе, в палатках или домиках, но с комфортом и всеми удобствами. Как сообщалось, за пять лет число глэмпингов в России выросло в 40 раз.