Как отметил мэр в своем телеграм-канале, в Измайловском парке появится усадьба «Снежная королева», в ландшафтном парке «Митино» — Морозко, в парке Олимпийской деревни – «Простоквашино».

«Новые филиалы дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". В прошлом году мы закончили в ней капремонт, так что площадь экскурсионных пространств выросла почти в три раза», — сообщил Собянин.

Кроме того, по его словам, в городе установлено больше 150 специальных почтовых ящиков писем с пожеланиями детей к Деду Морозу. Например, они есть на 10 станциях метро, в 41 парке, на ВДНХ, в Музее Победы и Театре кукол им. Образцова. Узнать ящики можно по брендированной оклейке "Почта Деда Мороза".

Усадьба Деда Мороза на территории парка Кузьминки открылась в 2005 году. Как сообщается на сайте усадьбы, ежегодно ее посещают более 500 тысяч человек, которые участвуют в разнообразных интерактивных программах.