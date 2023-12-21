"Покататься на коньках могут все желающие. Каток работает для иркутян совершенно бесплатно", — приводятся в сообщении слова руководителя муниципального учреждения "Городская среда" Марины Шевелы.

Лед в сквере залили вокруг фонтана, чашу сооружения накрыли прозрачным куполом: там будет работать радиостанция. Вокруг установили деревянное ограждение, по внешнему и внутреннему периметрам оборудовали подсветку. В лед вмонтирована светодиодная лента, разделяющая поле на дорожки.

Кроме этого, продолжается заливка льда на острове Конном. Большой каток площадью более 4,5 тыс. кв. м планируют открыть до конца декабря.

Пространства для катания также организовывают во всех округах города: всего горожанам будут доступны 26 спортивных объектов.