"В новогодние дни в Москве пройдёт порядка 200 крупных праздничных мероприятий Встретить Новый год можно будет в 21 парке, включая Парк Горького и парки "Сокольники", "Красная Пресня", "Ходынское поле", "Фили", 50-летия Октября и Сад "Эрмитаж", — сообщил Собянин в своем телеграм-канале в четверг.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, гостей в парках ждет анимационная и концертная программы на катках и сценах, празднование начнется в 21:00 31 декабря и продлится до 3:00 1 января.

Кроме того, как уточнил Собянин, на большинстве площадок ежегодного фестиваля "Путешествие в Рождество" можно присоединиться к акции "Москва помогает" по сбору новогодних подарков для участников специальной военной операции и жителей новых территорий. 30 и 31 декабря с 13:00 до 19:00 в усадьбе Деда Мороза пройдут праздничные мероприятия с концертом, семейными шоу и хороводами.

В музеях пройдёт порядка 50 новогодних мероприятий, в том числе "Пушкинская ёлка" в Государственном музее А.С. Пушкина, интерактивная семейная программа по сказке "Тёплый хлеб" в Музее Паустовского, выставка "В ожидании чуда" в музее-заповеднике "Коломенское" и другие. В дни школьных каникул в Гостином Дворе запланировано 37 традиционных новогодних представлений.

В столичных театрах состоится около 40 спектаклей, связанных с зимой, новогодними и рождественскими праздниками. В библиотеках и культурных центрах пройдет 660 новогодних мероприятий — спектакли, интерактивные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, творческие мастер-классы.

Также мэр сообщил, что в конце декабря в Москве впервые откроются три филиала усадьбы Деда Мороза.

"Новые филиалы дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". В прошлом году мы закончили в ней капремонт, так что площадь экскурсионных пространств выросла почти в три раза", — написал мэр.

Филиалы выполнены в определенной тематике: "Снежная королева" в Измайловском парке, "Морозко" в ландшафтном парке "Митино" и "Простоквашино" в парке Олимпийской деревни.