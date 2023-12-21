На выставке впервые будут представлены письма самого Александра Меншикова из архива князя Григория Волконского за 1704-1717 годы. Среди экспонатов есть уникальный документ — патент на чин капитана, который светлейший князь жалует офицеру английского флота от своего имени, а не от имени царя. Это было во время заграничной поездки 1716-1717 годов, когда Петр I оставил Меншикова вместо себя управлять государством.

Специальные разделы посвящены началу карьерного пути князя, вкладу в строительство новой столицы, его деятельности на посту первого генерал-губернатора Петербурга, окружению Меншикова. В экспозиции будет представлена Книга Счетной комиссии Канцелярии городовых дел за 1722 год и рукописный план здания первой четверти XVIII века, по предположению, один из первоначальных проектов здания Двенадцати коллегий. Экспозицию дополняют костюмы в стиле Петровской эпохи.

В отделе эстампов и фотографий состоится открытая лекция, посвященная гравюрам и другим изобразительным материалам, связанным с петровской эпохой и с личностью Меншикова.

В отделе рукописей пройдет дефиле участников клубов исторической реконструкции. Будут продемонстрированы женское и мужское платья времен первого российского императора. В завершении вечера состоится награждение финалистов конкурса исследовательских работ по истории петровской эпохи из Академии талантов. В мероприятиях примут участие представители научной и культурной общественности.