Специальные разделы посвящены началу карьерного пути князя, вкладу в строительство новой столицы, его деятельности на посту первого генерал-губернатора Петербурга, окружению Меншикова. В экспозиции будет представлена Книга Счетной комиссии Канцелярии городовых дел за 1722 год и рукописный план здания первой четверти XVIII века, по предположению, один из первоначальных проектов здания Двенадцати коллегий. Экспозицию дополняют костюмы в стиле Петровской эпохи.
В отделе эстампов и фотографий состоится открытая лекция, посвященная гравюрам и другим изобразительным материалам, связанным с петровской эпохой и с личностью Меншикова.
В отделе рукописей пройдет дефиле участников клубов исторической реконструкции. Будут продемонстрированы женское и мужское платья времен первого российского императора. В завершении вечера состоится награждение финалистов конкурса исследовательских работ по истории петровской эпохи из Академии талантов. В мероприятиях примут участие представители научной и культурной общественности.