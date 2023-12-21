В поезде ехали 125 детей, отдыхавших в лагере. Накануне вечером за медпомощью обратился ребенок с повышенной температурой.

"Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия. Около 30 ребят пожаловались на температуру. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми. Организованная группа из другого региона, поэтому для родителей создана горячая линия 8 (8452) 67-07-02. Обращаться туда можно круглосуточно", — написал Бусаргин.

По его словам, больница полностью готово к приему пациентов. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.