"Каждая территория в рамках проекта "Зима в Подмосковье" готовит свою программу. Уже полным ходом идут новогодние елки, утренники и представления для наших ребят", — приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На территории всех 57 городских округов Московской области уже установили и зажгли новогодние ели, оформили в единой стилистике более 1,2 тыс. объектов — кафе, ярмарочных павильонов, ёлочных базаров, горнолыжных клубов, катков.

Отмечается, что более 600 мероприятий пройдут в подмосковных парках. Каждый из них подготовил дополнительные точки досуга — это 45 резиденций Деда Мороза, 98 отделений почты Деда Мороза, 132 новогодние ёлки, 89 зимних фотозон, 70 зон теплого очага, 24 новогодние ярмарки, более 60 горок, включая тюбинговые.

Кроме того, в муниципалитетах пока 39 бесплатных ледовых спектаклей с участием известных фигуристов.