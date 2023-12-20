"Каждую зиму на каникулы в Подмосковье приезжает много гостей — в этом году ждем порядка 5 миллионов. Уже сейчас наши загородные отели, базы отдыха забронированы почти на 100%", — цитирует Воробьева пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава региона отметил, что уже сейчас во всех муниципалитетах работают катки, проходят ярмарки, праздничные мероприятия в парках, лесопарках, площадях. Кроме того, в регионе открыты все 18 горнолыжных курортов Подмосковья.

В прошлом году в новогодние праздники регион посетили более 4,5 млн туристов.