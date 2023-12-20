В ОЭЗ, по его словам, будут включены три площадки: "Солнечная долина" в Кисловодске, Капельная балка в Ессентуках и гора Развалка в Железноводске. На территориях будут построены санатории, гостиницы, возведена необходимая инфраструктура.

"Солнечная долина" — это более 600 га, 4 инвестропекта на сумму свыше 50 млрд рублей. Капельная балка — это небольшой участок 60 га в красивом месте с бюветом, объем инвестиций составляет порядка 20 млрд рублей. И гора Развалка — это Железноводск. Большая площадка на 130 га. Глава города Евгений Бакулин сказал, что они уже собрали 140 млрд рублей инвестиций", — уточнил Полюбин.

Сейчас совместно с федеральным центром министерство решает вопросы обеспечения территорий инженерной и транспортной инфраструктурой. Общая сумма потребности — 74,3 млрд рублей. Другая задача — подведение к площадкам воды и организация водоотведения. На эти цели в бюджете края запланированы 80 и 90 млн рублей на площадки в Ессентуках и Железноводске, соответственно.

Ранее сообщалось, что инвестпотенциал Кавминвод после усовершенствования инфраструктуры оценивается в 1,4 трлн рублей.