"Петербургский международный туристский форум "Travel Hub. Путешествуй!" объединил участников из более чем 40 регионов России и 18 государств. Мероприятия посетили более 1,3 тыс. человек, а количество просмотров онлайн-трансляций превысило 3 тыс. подключений ежедневно", — говорится в сообщении.

Мероприятия деловой программы прошли в историческом центре Петербурга на нескольких площадках. За три дня состоялось более 80 выступлений ведущих экспертов: представителей госорганов и туристских ассоциаций, глав туркомпаний, специалистов в области развития территорий и брендинга, экспертов в сфере отдельных видов туризма.

Участие в форуме приняли специалисты туриндустрии из регионов России и представители Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Словакии, Финляндии, Иордании, Ирана, Катара, ОАЭ, Индии, Вьетнама, Мьянмы, Камеруна, Чада, Сенегала, Буркина Фасо, Венесуэлы и Бразилии.

В рамках деловой программы состоялись мероприятия, посвященные развитию внутреннего и въездного туризма, созданию новых национальных туристских маршрутов, продвижению потенциала регионов и улучшению инвестиционного климата в сфере путешествий.

"Особое внимание было уделено деловому, промышленному и автотуризму, а также особенностям туристского маркетинга", — отмечает пресс-служба комитета.