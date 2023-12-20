"Мы впервые открываем для посещения новое выставочное пространство Серпуховского музея — здание Каретного сарая усадьбы Мараевых, которое восстановлено благодаря реставраторам всего за три года", — цитирует пресс-служба вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину.

Выставка подготовлена к 105-летию музея и стала первым проектом в открытом после реставрации новом арт-пространстве.

В Серпухове представлены 87 работ Константина и Владимира Маковских, предоставленных ведущими федеральными музеями России, включая Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею, ГМИИ им. А.С. Пушкина и другими.

Маковские — известная творческая династия. Ее основатель, отец братьев-художников, Егор Иванович Маковский, стоял у истоков создания Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В гостях у Маковских собирались известные художники, музыканты, писатели и артисты, в том числе Михаил Глинка, Николай Гоголь, Александр Пушкин, Михаил Щепкин и другие. В своих работах Константин и Владимир часто обращались к творчеству писателей.

Выставка продлится до 19 мая 2024 года.