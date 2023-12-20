"Культурно-познавательный, деловой, событийный, образовательный, медицинский — по всем направлениям мы формируем новые предложения. Впереди новые серьезные задачи — мы стремимся увеличить турпоток из-за рубежа и учимся работать с новыми, недооцененными ранее рынками СНГ, Азии, Ближнего Востока", — сказал Корнеев, выступая на пленарной сессии "Региональный макротуризм: расширяя горизонты развития" в рамках Петербургского международного туристского форума "Travel Hub.Путешествуй!".

Он добавил, что значительную роль в восстановлении туристической отрасли в городе сыграло введение электронной визы для граждан 55 стран и программа "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!".

"Сейчас можно говорить о том, что допандемийный турпоток восстановлен на 90%. Надеемся, что в будущем году этот показатель достигнет уровня 2019 года. Увеличивается доля возвратных поездок: с 40% в прошлом году до 48% в нынешнем. Это очень оптимистичная тенденция", — отметила член экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлия Кислова.