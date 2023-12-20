"По данным сотовых операторов, за 11 месяцев текущего года Ставропольский край посетило 7,6 млн человек. Это почти на 1 млн человек больше аналогичного периода прошлого года", — приводятся в сообщении слова министра туризма и оздоровительных курортов края Андрея Толбатова.

Таким образом, рост составил 15%.

Как отмечается, развитие туристической сферы является одной из приоритетных задач местных властей. Так, на данный момент в регионе реализуется 44 инвестиционных проекта санаторно-курортного назначения общим объемом 60,5 млрд рублей. Средства позволят создать 6,7 тыс. мест размещения и 4 тыс. новых рабочих мест. В 2023-2024 годах планируется реализовать 32 инвестпроекта стоимостью 27 млрд рублей. В целом инвестиционный портфель сферы туризма включает в себя 77 соглашений о намерениях на сумму 160 млрд рублей.

Индустрия гостеприимства региона на сегодняшний день насчитывает 658 средств размещения, позволяющих единовременно разместить более 55 тыс. человек.

"Существенный вклад в развитие туристической инфраструктуры вносит эксперимент по уплате курортного сбора. За период его проведения с 2018 года в бюджет края поступило более 1,8 млрд рублей. За 11 месяцев 2023 года поступило 615 млн рублей, что на 70 млн рублей больше годового планового показателя", — говорится в сообщении.

С 2018 по 2022 годы на средства курортного сбора в городах Кавказских Минеральных Вод было реализовано более 70 проектов по ремонту, реконструкции и строительству объектов курортной инфраструктуры. В 2023-2024 годах планируется реализовать еще 44 проекта стоимостью более 1,3 млрд рублей.