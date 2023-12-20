"На Красной Поляне загрузка будет не менее 95%. На курорте Архыз – не менее 75%. Прибрежный кластер загружен на 100%. В целом 160 тыс. человек мы примем на новогоднюю ночь", — сказал он на пресс-конференции.

Трукшин добавил, что турпоток в этом году бьет рекорды во всех объектах.

"Мы планируем, что курорт Красная Поляна вырастет на 15% в этом году, мы примем 1,3 млн туристов со всей страны, это будет наилучший показатель за историю курорта", — рассказал он.

Гендиректор холдинга также сообщил, что Красная Поляна активно участвует в развитии сервисов, на курорте запущена программа лояльности.

"В этом году наш отель "Новотель" получил премию экспертного сообщества, обновляем номерной фонд – отель "Риксос" полностью обновил номера. Горнолыжное оборудование обновлено на 60%. Так что мы подготовились к приему гостей на Новый год и в 2024 году", — сказал он.

Трукшин добавил, что Сочи Парк примет более 1,5 млн гостей.

"А "Сочи Парк Отель" показывает самую высокую загрузку в прибрежном кластере. Готовы к Новому году по всем. Подчеркну, что развитие этого бизнеса обеспечено мерами поддержки со стороны государства. Это обновленное 141 постановление и единое окно в лице Минэкономразвития, которое обеспечивает поддержку для инвесторов", — добавил гендиректор "Мантеры".

По словам Трукшина, общее число рабочих мест, созданных компанией на территории северокавказского туристического кластера и в Сочи, составляет 8,4 тыс.