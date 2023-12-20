"Указания по ношению масок связаны с дополнительными мерами профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничных пневмоний. Они касаются непосредственно учреждений при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий, а также медицинских организаций. Речи о введении в городе обязательного масочного режима в документе не идет", — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в связи с ростом заболеваемости усилят мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ во время массовых мероприятий. В частности, отмечалась необходимость организаторов обеспечить использование работниками во время мероприятий ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок).

По данным городского управления Роспотребнадзора, за последние четыре недели заболеваемость всего населения ОРВИ и гриппом в Петербурге выросла на 87,1%, среди взрослых — на 119,3%. Темп прироста заразившихся коронавирусом за этот же период составил 62,4%, внебольничными пневмониями — 35,3%.