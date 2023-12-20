"На Северном Кавказе "Мантера" реализует два проекта. Это Архыз и Лагонаки, который сейчас проектируется и строится. В макрорайоне компания представлена широко – от прибрежного кластера в Сочи до трех курортов на Северном Кавказе. Курорт Красная поляна, приобретенный в этом году Архыз и проектируемый Лагонаки. Когда все эти три горнолыжных курорта будут закончены, с учетом перспективы развития, соединены транспортными артериями, мы получим аналог французского курорта Три долины с 550-ю километрами трасс, который позволит принимать до 5 млн туристов ежегодно. Это – перспектива создания крупнейшей туристической агломерации горнолыжной на территории РФ", — сказал он на пресс-конференции.

Трукшин напомнил, что "Мантера" приступила к управлению курортом Архыз в мае.

"Только за летний сезон прирост к 2022 году составил 64%. Летний туризм на всех курортах Северного Кавказа является точкой роста и будет драйвером динамики на следующие 3-5 лет. Наши планы по курорту Архыз реализуются в точном соответствии с графиком. Мы представили мастер-план обновленный. Сейчас идет реализация второй стадии, которая будет закончена во втором квартале 2024 года. По графику приступили к проектированию канатных дорог, которые должны построить до 2026 года. Напомню, что это 30 километров трасс, 115 гектар, из которых 100 – с системами искусств оснежения и освещения. Это позволит продлить горнолыжный сезон на Архызе на 1,5 месяца. Мы должны к 2028 году довести количество мест размещения на Архызе до 8 тыс. и таким образом обеспечить требования, заложенные в бизнес-плане", — рассказал он.

Он напомнил о проекте строительства аэропорта в Черкесске в Карачаево-Черкессии. Ранее сообщалось, что он позволит туристам сократить дорогу на курорт с четырех часов до одного.

"Это крайне необходимая мера, на которую мы очень рассчитываем, потому что по-другому эти туристы к нам не доедут", — подчеркнул гендиректор "Мантеры".

"Курорт Лагонаки в республике Адыгея проходит стадию проектирования. В сентябре она должна быть закончена и на подготовительные работы мы рассчитываем выйти во втором квартале 2024 года. Курорт будет уделять большое внимание экологической повестке, начиная от экологической сертификации отелей, применения специальных материалов и вплоть до запрета двигателей внутреннего сгорания на определенных территориях", — добавил Трукшин.