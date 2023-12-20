"Смысл курса "Наставничество" — научить студентов грамотно работать с исторической средой, понимая ценность памятника и ограничения. Все проекты сделаны грамотно и могут быть применены. Этот курс — правильное направление для работы. У нас есть специалисты, опыт которых невозможно перенять из книг. Этот проект — уникальная возможность для студентов работать руками с настоящими профессионалами", — сказал Михайлов в ходе церемонии закрытия курса.

Как сообщила "Интерфаксу" заместитель председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, куратор курса "Наставничество" Ксения Губинская, курс включал практический блок, в котором студенты разрабатывали конкретные решения для ряда объектов в Царском Селе — Зубовского флигеля Екатерининского дворца и Треугольной площади.

"Курс — это эксперимент, который соединяет модули "Среда", "Объект" и "Предмет". В каждом модуле была проведена огромная работа. Например, ребята предложили сценарий по экспозиционной жизни Зубовского флигеля, а Треугольную площадь было предложено сделать гостиной трех парков", — сказала куратор.

Она сообщила, что для реорганизации Треугольной площади был предложен новый формат озеленения и освещения. На площади предложено сделать гостиную с модульными диванами и торшерами, скейт-парк, а парковку перенести.

Кроме того, проект включил детальные планы расстановки экспонатов, мультимедийные инсталляции и внедрение интерактивных элементов в Зубовском флигеле. Например, студенты предложили экскурсию по флигелю после закрытия музея, когда гости смогут погрузиться в эпоху Екатерины Великой благодаря историческим костюмам, звуковым и световым приемам.

Также было предложено организовать инклюзивные экскурсии, устраивать тематические спектакли и проводить исторические квесты.

По данным организаторов, курс "Наставничество" длился с сентября по декабрь. В нем приняли участие студенты из девяти профильных вузов Петербурга. Среди них Художественно-промышленная академия им.Штиглица, Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет. В проекте приняли участие специалисты в сферах реставрации, архитектуры и дизайна среды. Каждая команда предложила свою концепцию решения задач, поставленных во время курса. Особенностью курса стала междисциплинарная программа, разработанная специально для него.

Многофункциональный социальный проект "Друзья Петербурга" специализируется на проектах, посвященных сохранению архитектурных и культурных объектов города. Его миссия — содействие Санкт-Петербургу в сохранении его культурного наследия.

"Наставничество" — программа профессиональных мастер-классов и междисциплинарный курс для студентов профильных вузов на платформе крупнейших реставрационных организаций при поддержке комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга.