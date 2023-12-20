"Работы на объекте велись с декабря 2019 года по декабрь 2023 года. Они не останавливались даже в период пандемии и велись круглосуточно, несмотря на проблемы с логистикой. В настоящее время речь идёт о создании своеобразного микромира, посвящённого русскому искусству, так как напротив Третьяковской галереи откроется филиал Большого театра и не только", — цитирует пресс-служба заместителя председателя регионального правительства Илью Баринова.

Одна из особенностей постройки — 50-метровая административная башня. В ней оборудованы рабочие помещения сотрудников музея, многофункциональное пространство, предназначенное для презентаций, пресс-конференций. Помимо выставочных залов и творческих мастерских на территории расположены зал для кинопоказов и лекций на 276 мест, библиотека, большое кафе.

Общая площадь музея составляет 17,6 тыс. квадратных метров. Примыкающая к нему территория достигает 16,7 тыс. квадратных метров, более четверти ее использовано для организации газонов и высадки 38 тыс. единиц зеленых насаждений.

В музее создано уникальное сочетание дневного и искусственного света. Для организации естественного освещения выставочных залов на крыше смонтировано 126 зенитных фонарей, изготовленных по индивидуальному проекту.

Всего на площадке предусмотрено порядка 20 систем безопасности, в том числе системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и автоматизации. Для безопасности экспонатов смонтирована система пожаротушения с тонкораспыленной водой. Её использование в случае экстренной ситуации позволяет максимально сохранить все экспонаты.

"Мы завершили возведение первого здания в рамках строительства культурно-образовательного комплекса. Музей готов. На этом мы не останавливаемся, впереди предстоит большой объём работы. В настоящее время возводится филиал Большого театра, несущий монолит которого готов уже практически на девяносто процентов. В начале следующего года мы приступаем к отделочным работам. И, что особенно важно, мы продолжаем сохранять высокий темп работ", — приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "СТГ-Запад" Дмитрия Ржанникова.

Как сообщалось, филиал Третьяковской галереи, построенный в Калининграде на острове Октябрьский, — часть одного из четырех российских культурно-образовательных комплексов. На западной площадке также возводятся здания Театра оперы и балета (филиал Большого театра), а также Высшей школы театрального и музыкального искусств (филиал Российского государственного института сценических искусств).

Заказчиком проекта выступает Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное и культурное наследие".