Рейсы будут выполняться по субботам по графику — вылет из Минеральных Вод в 17:50 (по местному времени), посадка в Самаре в 21:30, вылет из Самары в 22:30, посадка в Кемерово в 05:00 в воскресенье.

В обратном направлении — вылет из Кемерово в 06:00 воскресенья, посадка в Самаре в 06:30, вылет из Самары в 07:30, посадка в Минеральных Водах в 09:10.

Как сообщалось ранее, "Азимут" с 15 января 2024 года запускает ряд новых рейсов из аэропорта Минеральные Воды. В частности, открывается рейс из Минеральных Вод в Кемерово с посадкой в Уфе.