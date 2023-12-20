"Строительства в городе центра подготовки футбольных сборных России и развитие олимпийской инфраструктуры увеличит поток туристов", — сказал он.

Белоусов напомнил, что несколько дней назад президент России Владимир Путин дал поручение о развитии олимпийский инфраструктуры Сочи.

Он также сообщил, что ярким примером эффективного использования наследия зимних Олимпийских игр 2014 года является горный курорт "Роза Хутор". Ректор РМОУ напомнил, что впервые за историю Олимпиад все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте.

"Именно на горнолыжных трассах "Роза Хутор" было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах, почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Благодаря развитию олимпийской инфраструктуры уже много лет подряд "Роза Хутор" признается лучшим горным курортом страны по версии World Ski Awards", — отметил профессор.

По его словам, после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи удалось провести крупные спортивные состязания, включая этап Кубка мира среди женщин. В этом году курорт примет Международные квалификационные старты по фрирайду FWQ (Freeride World Qualifier), участниками которых станут 100 спортсменов из разных стран.

Белоусов также отметил, что по данным Всемирной туристской организации, спортивный туризм развивается быстрее всей туристической отрасли в целом и будет расти в среднем на 17,5% в год до 2030 года. При этом доля спортивного туризма составляет 10% от всей туристической индустрии в мире.

XXII Зимние Олимпийские игры проходили в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.