"В 2022 году курорт посетили 3,5 тыс. иностранных туристов, а в текущем — 4 тыс. человек из 98 стран мира", — рассказал он.

Хворостяный отметил, что развитием международного направления стало создание Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), в состав которого наряду с российским "Роза Хутор" вошли туристические комплексы Казахстана ("Шымбулак"), Узбекистана ("Амирсой") и Азербайджана ("Шахдаг").

"Главное целью альянса является стратегическое развитие внутреннего туризма на Евразийском пространстве, профессиональное общение, продвижение лучших практик и брендов горных курортов-лидеров отрасли, сохранение и взаимная популяризация природного и культурного наследия", — подчеркнул замгендиректора курорта.

По его словам, в рамках деятельности Евразийского Альянса Горный курортов с 11 по 17 марта 2024 года на курорте "Роза Хутор" пройдет фестиваль горных курортов. Он будет приурочен к 10-летию зимних Олимпийских игр 2014 года.

"Наряду со странами-участницами ЕАГК приглашены представители курортов Армении, Белоруссии, Грузии, Китая. Ожидается, что проведение подобных международных мероприятий позволит увеличить туристический поток иностранных гостей на курорт "Роза Хутор" еще на 20%", — отметил Хворостяный.