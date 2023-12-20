"Совместно с проектной организацией провели анализ, полосу больше, чем до 900 метров не увеличить (в настоящее время протяжённость ВПП составляет 650 метров). А полоса протяжённостью 900 метров даже для Л-410 не подходит", — пояснил "Интерфаксу" генеральный директор "Аэрокузбасса" Кирилл Ермаков.

Осенью 2022 года он заявлял о планах увеличить ВПП в аэропорту Таштагола, чтобы там могли приземляться самолёты более высокого класса — типа Ан-24, Л-410. "Мы видим аэропорт Таштагола как некий региональный аэропорт для горнолыжного курорта Шерегеш. Чтобы жители из Красноярска, Кемерово, Новосибирска могли туда прилетать", — отмечал тогда Ермаков.

Пока ближайшим к Шерегешу является аэропорт Новокузнецка (около 200 км от курорта), в перспективе "Новапорт" планирует строительство в 7 км от курорта большого аэропорта, который сможет принимать магистральные самолёты, уже ведётся проектирование. Аэропорт Таштагола находится примерно в 30 км от курорта Шерегеш.

По словам Ермакова, прорабатывается идея использовать аэропорт Таштагола для транспортировки в Шерегеш туристов из Новокузнецка. В частности, "Аэрокузбасс" провёл переговоры с рядом авиакомпаний, в парке которых имеются небольшие самолёты, подходящие для таштагольского аэропорта, однако пока подходящие варианты найти не удалось.

"Та провозная ёмкость с маленькими самолётами, которая имеется в РФ, уже вся занята, они (эти самолёты — ИФ) много летают на Дальнем Востоке. К нам пока не готовы заходить, так как у них есть объем работ. Пока приостановили (переговоры — ИФ), ждём выхода новых самолётов "Байкал" и "Ладога". Как только появятся, будем к этому вопросу возвращаться", — пояснил гендиректор.

ООО "Аэрокузбасс" входит в периметр структуры En+ Group — "Эн+ Холдинг".

Аэропорт Таштагола круглогодично принимает частные самолёты малой авиации. Вертолёты из Таштагола летают в отдалённые шорские посёлки, это единственный способ доставить людей и грузы в эти населённые пункты.