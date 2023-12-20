"Все нацелено на то, чтобы познакомить зрителей как можно больше с творчеством Пушкина. В нашем театре за год пройдет четыре-пять событий. В частности, 8-10 февраля состоится действо с выставкой старинного дуэльного оружия. 12 апреля, в день рождения театра, будет большое действо в фойе театра "Друзья мои, прекрасен наш союз". 6 июня мы покажем премьеру спектакля "Сказка о царе Салтане". Также планируем провести мастер-класс по стихосложению. Весной пройдет выставка по сказкам Пушкина", — рассказала директор Театра марионеток имени Деммени Наталия Лунева на пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.

Режиссер-постановщик "Сказки о царе Салтане" Леонид Алимов добавил, что труппа театра сейчас в прекрасном состоянии. "Очень много поем, очень много пластики. Мы немного сократили стихи Пушкина, чтобы дети легче воспринимали текст. В театре имени Комиссаржевской, где я работаю, есть планы на чтецкий вечер", — сказал он.

Главный режиссер ТЮЗа им. А.А.Брянцева Сусанна Цирюк отметила, что театр готовит премьеру "Метели". В спектакле будут звучать отрывки из писем и дневников Пушкина.

"Мы проведем конкурс драматургов, посвященный Пушкину, две экспозиции в фойе, лаборатории на детском фестивале", — добавила Цирюк.

Директор театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Евгений Малыгин рассказал о планах премьеры "Золотого петушка" Римского-Корсакова. "Премьера планируется в декабре 2024 года. Любое произведение Пушкина должно отскакивать от зубов. Поэта знают не только в России, но и в Египте, Южной Корее. 6 июня будет представлен наш "Евгений Онегин". Наши артисты и режиссеры готовят концертную программу, где будут исполнены романсы на стихи Пушкина, и солисты будут рассказывать, что они думают", — отметил он.