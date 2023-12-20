"Масштабная работа началась в прошлом году на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области — там отремонтировали около 160 км дорог. Еще 200 км сухопутного маршрута в Запорожской и Херсонской областях обновили в этом году. Таким образом, готово уже порядка 360 км магистрали, связывающей Большую Россию с Крымом через новые регионы", — цитирует портал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Как отмечается, также ГК отремонтировала семь мостов в составе трассы.

Кроме того, специалисты обустроили 43 остановочных павильона, более 14 км барьерного ограждения, установили около 2 тыс. дорожных знаков и более 2 км бордюрного камня, добавил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.