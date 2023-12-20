"Проект по созданию аналога "Артека" в Калининграде планируется полностью завершить в 2026 году", — написал Алиханов.

По его словам, в настоящее время строители активно ведут работы. Объекты лагеря, которые должны быть построены на первом и втором этапе, прошли экспертизу. Возведение зданий первого этапа уже идет. Планируется, что в 2025 году строители начнут сдавать эти объекты заказчику.

Завершить объект полностью планируется в 2026 году, добавил губернатор.

Глава региона напомнил, что "в 2022 году Владимир Путин поддержал идею одного из участников открытого урока "Разговор о важном" с калининградскими школьниками о создании детского центра".

Ранее сообщалось, что строительство круглогодичного спортивно-оздоровительного центра площадью более 80 тыс. кв. метров началось в 2022 году на берегу бухты Филинская калининградского побережья Балтики.

Это будет комплекс объектов — открытое спортивное ядро с крытыми трибунами для зрителей, универсальный спортивно-культурный комплекс с залом и бассейном, а также ледовый комплекс с двумя хоккейными площадками и трибунами для зрителей.

Также будет возведен жилой блок, восстановительный центр, учебно-образовательный центр и площадки для занятий спортом.

Школьники смогут посещать многофункциональный спортивный комплекс с залами для борьбы, танцев и экстремальных видов спорта, бассейн с вышками для прыжков в воду.

Планируется строительство жилых корпусов для обслуживающего персонала и дополнительного учебного корпуса.

В этом центре смогут круглогодично жить, учиться, и тренироваться школьники в возрасте от 10 до 18 лет.

Строительство детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра входит в состав федерального проекта "Спорт — норма жизни" и национального проекта "Демография".

Стоимость контракта на строительство составляла почти 5,3 млрд рублей.