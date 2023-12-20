В ноябре в презентации Ермакова, продемонстрированной в ходе конференции "Развитие производительных сил Кузбасса", было указано, что инвестиции в проект превысили 7,5 млрд рублей. Таким образом, показатель вырос на 15%.

"Более чем на полгода сдвигаемся (с вводом терминала — ИФ) из-за дефицита строителей, рабочей силы. Очень тяжело мобилизовать (рабочую силу — ИФ), а кого смогли мобилизовать, это очень дорого стоит. У нас из-за этого стоимость строительства увеличилась. Сначала было 6,5 млрд рублей (на старте реализации проекта в 2022 году — ИФ), сейчас уже 8,6 млрд рублей", — сказал Ермаков.

Как сообщалось, терминал планировали ввести в эксплуатацию в первой половине 2023 года, потом — во втором полугодии (к началу текущего горнолыжного сезона на курорте Шерегеш). Вместе с тем в ноябре, когда горнолыжный сезон уже стартовал, стало известно о планах открытия терминала в 2024 году.

На пресс-конференции в среду гендиректор уточнил, что ввод аэровокзала намечен на первое полугодие 2024 года, "до лета". По его словам, к настоящему времени строители приступили к монтажу телетрапов, завершить эти работы планируется самое позднее к концу января. "Останутся внутренние отделочные работы, все остальное готово", — резюмировал гендиректор.

Сообщалось также, что площадь нового аэровокзала составляет 19,5 тыс. кв. метров, пропускная способность — 580 пассажиров в час, терминал будет оборудован тремя телетрапами. Ныне действующий терминал имеет пропускную способность 270 пассажиров в час.

Новокузнецкий аэропорт (находится под управлением ООО "Аэрокузбасс") входит в периметр структуры En+ Group — "Эн+ Холдинг". Пассажиропоток аэропорта в 2022 году составил 416,2 тыс. человек, в январе-июне 2023 года — 255,726 тыс. По информации пресс-службы аэропорта, за 11 месяцев текущего года было обслужено 481,805 тыс. человек, в 2023 году показатель превысит 500 тыс. человек.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолеты.