"В нашей области одним из самых популярных объектов для массового туризма является Куршская коса, которую тысячи гостей посещают в любое время года. Но сегодня настало время, чтобы в такую же яркую точку привлечения туристов превратить и Балтийскую косу. Этот песчаный полуостров обладает для этого всеми возможностями. Именно поэтому наша команда "3+1" из студентов Калининградского государственного технического университета разработала концепцию "Дюна", направленную на развитие туристического потенциала Балтийской косы", — сказала Костандова.

Она пояснила, что на косе расположен поселок Дюны, в котором уже есть несколько туристических объектов. Однако каждый из них функционирует самостоятельно, привлекая гостей к своим экспозициям. Студенческая концепция предлагает некое объединение, которое будет работать как круглогодичный туристический центр.

"Мы считаем, что на базе небольшого здания, которое должно быть органично вписано в ландшафт морского побережья, песчаных дюн и леса, должно быть создано место сбора гостей. Здесь они смогут узнать историю полуострова, отведать блюда местной кухни, взять на прокат велосипеды, сап-борды и отправиться на маршруты для знакомства с достопримечательностями этой части Балтийской косы. А это и довоенный аэродром "Нойтиф" с огромными ангарами, старинный форт, небольшой музей "Старый люнет", завораживающие пейзажи", — отметила Костандова.

Она подчеркнула, что инвесторы могут взять за основу концепцию "Дюна" и воплотить ее в жизнь.

По ее словам, к этому их может подтолкнуть и тот факт, что проект стал победителем осеннего кубка XI Международного инженерного чемпионата "CASE-IN", который проходил при поддержке президентской платформы "Россия — страна возможностей".