По её словам, в 2022 году турпоток составлял 90 тыс. человек. Таким образом, он вырастет на 50%.

Как ожидается, с вводом на "Танае" лыжно-биатлонного и лыжно-роллерного комплексов в перспективе турпоток увеличится ещё на 20%.

"Отмечу, что в названных цифрах турпотока не учтены летние месяцы, поскольку в это время на "Танае" работает детский лагерь и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами комплекс закрыт для посещения. С 2009 года каждое лето мы принимаем порядка 3 тыс. детей", — отметила Шустова.

По её словам, традиционно, треть туристов "Таная" — это горнолыжники из Новосибирска.