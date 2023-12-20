"Уже завтра на международной выставке-форуме "Россия" состоится День Архангельской области. Знакомьтесь с нашей насыщенной программой, находите самые интересные для вас активности и обязательно приходите", — приводит пресс-служба слова губернатора региона Александра Цыбульского, который в четверг в 75 павильоне расскажет о достижениях области за последнее десятилетие.

В рамках деловой части состоится подписание ряда соглашений, направленных на развитие региона, пройдут презентации его научного, санаторно-курортного и туристического потенциала, а также дискуссия с участием женщин-предпринимателей "Поморские жонки в бизнесе".

Кроме того, гости павильона смогут взять автограф у лыжников-олимпийцев Александра Завьялова, Николая Зимятова, Натальи Непряевой, пожать руку Герою России космонавту Ивану Вагнеру, раскрыть секрет приготовления северной козули и попробовать кофе по-мезенски из самовара. Для всех желающих пройдут мастер-классы по плетению из бересты и корня, украшению одежды, вязанию северных орнаментов.

С народной песенной культурой гостей познакомит государственный академический Северный русский народный хор, который выступит с концертной программой "Узорчатый сказ", а лучшие гармонисты архангельского края представят программу "Гармоничная Россия".

"Архангельская область — разносторонний регион, который совместил в себе бескрайние леса и суровую Арктику, ракеты и подводные лодки, науку и инновации. День региона на выставке "Россия" — отличная возможность для всех желающих познакомиться с историей, колоритом и традициями Архангельской области поближе", — отметила министр экономического развития, промышленности и науки Поморья Евгения Шелюк.

Как сообщалось, международная выставка-форум "Россия" открылась в Москве 4 ноября по поручению президента РФ Владимира Путина. На площадке ВДНХ свои достижения представляют 89 российских регионов, крупнейшие корпорации и предприятия, а также государственные ведомства. Выставка будет работать до 12 апреля.