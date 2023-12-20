В 2022 году Nordwind перевезла порядка 5,1 млн пассажиров. Таким образом, в этом году перевозка пассажиров возрастет на 6%.

Без учета показателей "Икара" Nordwind в текущем году перевезет порядка 4,3 млн человек против 4,06 млн человек в 2022 году (рост также на 6% — ИФ).

Говоря о прогнозах на 2024 год Маттис отметил, что "цифры будут очень похожими на те, что мы сделали в текущем году".

По его словам, в следующем году планируется увеличить число рейсов из Махачкалы (один из аэропортов базирования Nordwind) с 15 как минимум до 20. В планах также увеличение числа рейсов из Казани (еще один аэропортов базирования Nordwind). В частности, с лета 2024 года из Казани предполагается выполнять рейс в Якутск, также в планах рейс в один из дальневосточных регионов. Маттис отметил, что, если аэропорт Краснодара будет открыт, то Nordwind начнет летать туда из Казани уже этой зимой.

Из Новокузнецка (аэропорт базирования Nordwind) планируется в летний период увеличить частоту выполнения рейсов в Санкт-Петербург (с четырех раз в неделю в 2023 году до пяти раз в 2024 году), Сочи (с трех до четырех), начать выполнение рейса в Махачкалу.

Маттис сообщил, что Nordwind не планирует увеличивать количество аэропортов базирования. "Мы делаем ставку на то, чтобы повысить эффективность существующей базы. По некоторым рейсам будут заменены самолеты на более вместительные, по некоторым — изменена частота", — отметил он.

В настоящее время аэропортами базирования Nordwind являются московский "Шереметьево", аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Махачкалы, Казани и Новокузнецка.