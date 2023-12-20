Композиция представляет собой скульптуры трех лавочников, каждый из которых несет свой товар — овощи, хлеб, рыбу. Около них мешки с колосьями пшеницы, воробьи и настоящий Екатерининский рубль. Рядом с арт-объектом размещены скамейки для отдыха.

Авторами проекта выступили Василий и Полина Горбуновы, скульптуры отлиты из бронзы на Смоленском литейном заводе. Проект благоустройства и постамента для размещения скульптур с функциями зоны отдыха и фотозонами разработал начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Рязани Алексей Крутов. Воплотить в жизнь задумку авторов помогали рязанские кузнецы — Александр Чуркин и Михаил Раткин.

"Место установки выбрано не случайно, до революции площадь Ленина называли Базарной или Хлебной — здесь проводили ярмарки, на которые съезжались лавочники и ремесленники со всей округи. Чаще всего торговали зерном, хотя можно было найти и продукцию мастеров из соседних слобод — гончарные изделия, работы кузнецов", — отмечает пресс-служба.

Арт-объект установлен в рамках реализации мероприятий федерального гранта по внедрению туристического кода центра города нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".