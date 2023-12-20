"Как и в прошлом году, в республике не будет новогодних салютов и масштабных праздничных мероприятий. Формат изменен в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране и в мире", — написал Калиматов в своем телеграм-канале.

По его словам, все внимание власти республики уделят детям, для которых запланирован ряд мероприятий. Дополнительных трат на украшения населенных пунктов также не предусмотрено: будут использованы праздничные инсталляции предыдущих лет.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры республики, в селах и городах региона организуют различные акции в честь праздника, в том числе благотворительные.

"В частности, намечено проведение театрализованных новогодних представлений "Праздник в кругу Дедов Морозов из разных стран" для детей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга и детей участников СВО, в Ингушском государственном театре юного зрителя, развлекательной программы "Новогодний экспресс", музыкально-развлекательной программы для детей "Новогодний серпантин", — отметил представитель министерства.

По данным пресс-службы мэрии Сунжи, к Новому году для детей участников СВО в городе будет организована акция "Подарок от Деда Мороза", а детям из малообеспеченных семей на площади перед ДК около елки будут раздавать новогодние подарки.

"В центре муниципального образования установлена главная елка. Сейчас ЖКХ проводит работу по украшению города, на центральных улицах развешаны баннеры и гирлянды для создания праздничной атмосферы", — рассказали в администрации.

Как заявили агентству в администрации Сунженского района, в селах намечены выездные новогодние поздравления от творческих коллективов, Деда Мороза и Снегурочки.

Работники ДК будут посещать на дому многодетных семей, детей-сирот и инвалидов. Планируется провести новогодний концерт, хороводы, новогодний утренник для детей.