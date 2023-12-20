"Татарстан традиционно входит в перечень самых популярных направлений отдыха во время зимних каникул. Мы ожидаем в этом году также большой интерес к Татарстану со стороны жителей РФ. Планируем, что республику посетит более 160 тыс. туристов", — сказал Иванов журналистам.

Он отметил, что на сегодняшний день загрузка гостиниц составляет более 85% и продолжает увеличиваться.

По данным Иванова, трендом этого года становится отдых на природе — очень большое количество жителей Татарстана и гостей республики выбирают для новогодних каникул глэмпинги.

"На сегодняшний день в Татарстане работает 43 таких объекта. Большая часть из них работает круглогодично", — добавил председатель Госкомитета Татарстана по туризму.

Также пользуется популярностью отдых на горнолыжных курортах. Таких объектов в Татарстане четыре.