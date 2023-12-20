"Установлено, что в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий (метель) ограничен прием и вылет воздушных судов. Наибольшая продолжительность задержек выполнения рейсов авиакомпании "Сибирь" и NordStar в города Москву, Сочи, Абакан, Новосибирск, Красноярск составляет более 36 часов", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды 19 декабря самолеты авиакомпании NordStar, следовавшие из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Норильск, совершили посадку в международном аэропорту Красноярск.

Более 160 пассажиров, из них шесть детей, ожидают вылета в пункт назначения, добавили в пресс-службе.