"Первый рейс был выполнен во вторник. Самолет AZAL 19 декабря в 19:40 вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев и 20 декабря в 6:50 приземлился в аэропорту Пекина", — говорится в сообщении перевозчика.

По информации AZAL, в церемонии встречи рейса приняли участие представители авиакомпании, дипломаты и гости Азербайджана и Китая, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов.

Как сообщалось, полеты будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям.