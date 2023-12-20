"Завершена корректировка проектно-сметной документации, планируем в следующем году возобновить работы. Думаю, они займут примерно 2,5 года, то есть где-то в 2026 году завершатся. Это деревянный объект, его нельзя быстро делать", — сказал Цой во время пресс-тура, организованного "Интерфаксом".

Реставрацию родовой усадьбы Набокова приостановили около года назад из-за найденных в подвале дома остатков фундамента начала XVIII века. Предположительно, здесь мог находиться путевой дворец царевича Алексея Петровича — сына Петра I. По словам заведующей музеем-усадьбой "Рождествено" Ирины Авикайнен, в пользу этой версии говорят архивные документы, схемы и археологические находки.

"Фундамент отвечает всем правилам строительства зданий того периода. Археологические раскопки на территории показали, что культурный слой вблизи усадьбы характерен не для сельской местности, а для Санкт-Петербурга. То есть все находки были идентичны тем, которые находили в Петербурге", — сказала Авикайнен журналистам.

Следы старинного здания обнаружили при углублении пола в подвале. В будущем планируется музеефицировать находку, добавила Авикайнен.

Деревянное здание, ставшее родовой усадьбой семьи Рукавишниковых-Набоковых, построено в конце XVIII века. Писатель бывал здесь в юные годы, а в 1916 году стал владельцем имения. В 1917 году он с семьей покинул Петербург, а через два года эмигрировал. С тех пор и до 1973 года, когда здание отдали местному колхозу под музей, в доме размещались общежитие и школа. В конце 1980-х годов этот музей был преобразован в историко-литературный и мемориальный музей Набокова.

В настоящее время в фондах учреждения хранится около 1,8 тыс. предметов, в том числе фотографии и документы из семьи Рукавишниковых-Набоковых.

Реставрация усадьбы Набоковых в селе Рождествено началась в 2021 году.