"Праздничная колонна пройдет по центральной улице до Сретенской площади, где в этот день будет торжественно открыт ледовый городок", — сказал сотрудник ведомства.

Он также добавил, что шествие возглавит духовой оркестр Дедов Морозов.

"На Сретенской площади жюри наградит участников новогоднего парада. Победители будут определены по нескольким номинациям, среди которых "Самый настоящий Дед Мороз", "Самый оригинальный Дед Мороз", "Самый чудесный Морозик", — отметил собеседник.

Он также добавил, что будут награждены победители в номинациях лучших карнавальных костюмов.

В параде могут принять участие все желающие горожане, а также предприятия и учреждения.