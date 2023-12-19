"В 2023 году регион посетили около 800 тысяч человек — туристический поток в сравнении с прошлым годом вырос на 14%, что дало рост налоговых поступлений в областной бюджет от организаций сферы туризма", — говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор области Вадим Шумков в своем телеграм-канале написал, что в туризме за последние три года реализовано 83 инвестиционных проекта и создано несколько сотен рабочих мест.

"Сейчас реализуется 70 проектов, в планах — ещё 44. Ежегодно выделяем более 60 млн рублей на государственную поддержку проектов в отрасли туризма", — отметил он.

Пресс-служба губернатора уточняет, что этом году в области прошло 36 событийных мероприятий, многие из которых пользуются большой популярностью у населения региона и за его пределами. Тысячи гостей собрали фестивали "Едем на Савин", "От Востока до Запада", "Симфониада". Фестиваль славянской и казачьей культуры "Русское поле" и фестиваль "Купала" получили дипломы в международном и окружном конкурсах.