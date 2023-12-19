"В этом году завершены работы на нескольких знаковых объектах нашего региона", — сказал Цой во время пресс-тура, организованного "Интерфаксом".

Это, в частности, Благовещенский собор в Шлиссельбурге (Кировский район Ленинградской области), Китайская галерея и Чесменский обелиск в Гатчинском дворце (Гатчина), парк Монрепо в Выборге, здания тюрьмы и двух арсеналов в Выборгском замке (Выборг), пострадавший в годы Великой Отечественной войны Екатерининский собор в Кингисеппе. Кроме того, завершена консервация Выборгского собора доминиканского монастыря, построенного в XV веке, которую Цой назвал сложнейшей.

Также в уходящем году специалисты приступили к проектированию реставрации небольшого исторического особняка на улице Жука в Шлиссельбурге и расположенных там же Петровского (Староладожского) канала XVIII века и его шлюзов.

"Объект крайне сложный, уже проведены первоочередные противоаварийные консервационные работы. Стоимость работ будет большой, ранее реставрация этих специфических гидротехнических сооружений не проводилась", — отметил зампредседателя областного правительства.

В следующем году продолжится начатая несколько лет назад реставрация Павловского собора в Гатчине. По словам Цоя, в настоящий момент полностью закончены фасады храма, а в следующем году планируется полное завершение реставрации.

Как ожидается, в 2024 году будет полностью завершено восстановление часовни над могилой графа Шувалова в Вартемягах (Всеволожский район). Сейчас работы выполнены на 80%, сообщил Цой.

По его словам, в ближайших планах есть также реставрация музея Рериха в Изваре (Волосовский район), башни святого Олафа в Выборгском замке, деревянной церкви Рождества пресвятой Богородицы в Гимреке (Подпорожский район), комплекса зданий бывшей Городской управы, женской прогимназии и двухклассного женского училища XIX века в Новой Ладоге, музея-усадьбы в Рождествено (Гатчинский район) и др.