"В 2024 году мы выделим 70,2 млн рублей бюджетных средств на полный комплекс реставрационных работ для церкви Ильи Пророка в Белозерске", — приводит пресс-служба слова врио губернатора Вологодчины Георгия Филимонова.

Он добавил, что после реставрации храм передадут РПЦ.

"Он будет использоваться и как музей, и как действующая церковь по православным праздникам", — сказал глава региона.

В настоящее время памятник архитектуры находится в ведении Белозерского областного краеведческого музея.

Церковь Ильи Пророка — объект культурного наследия федерального значения — единственная сохранившаяся деревянная церковь Белозерска. Построен в 1690-х годах, в его интерьерах сохранилась уникальная живопись XVII века.