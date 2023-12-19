В мероприятии, которое прошло в Минеральных Водах, принял участие заместитель главы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров.

"На сегодняшний день заключено 144 соглашения по реализации инвестиционных проектов на общую сумму 401,3 млрд рублей, в том числе, 14,9 млрд рублей — на реконструкцию объектов санаторно-курортного комплекса, находящихся в федеральной собственности за счет федерального бюджета", — отметил Полюбин.

Министр уточнил, что эти проекты будут реализованы только при решении ряда инфраструктурных ограничений.

"В этой связи совместно с Минэкономразвития России проработан новый подход к формированию комплексного развития региона КМВ. Первоочередная задача — обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой наши точки роста — инвестиционные площадки", — добавил Полюбин.

Ранее сообщалось, что Ставрополье в 2023 году привлекло более 22 млрд рублей инвестиций в прорывные проекты. Один из них — развитие туристско-рекреационного потенциала региона КМВ.