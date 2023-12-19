"На выставке представлены девять копий икон, написанных во времена царствования Ивана Грозного и в более поздний период, относящийся к правлению Петра Первого. Все экспонаты — копии избранных шедевров из фонда музея", — говорится в сообщении.

"Мы впервые показываем произведения из коллекции Музея имени Андрея Рублёва в Туле. Начало сотрудничества положено. Каждая из икон — шедевр своего времени, уникальный по уровню исполнения и мастерству. Русское церковное искусство удивительное, красивое и мощное. Для показа мы выбрали произведения периода царствования Иоанна Грозного и более позднего времени — Петра Первого. На этом примере можно увидеть, как судьба государства отражается в искусстве", — рассказала главный хранитель Музея им. Андрея Рублева Оксана Смирнова.

Неординарным художественным строем выделяются произведения эпохи правления царя Ивана IV Грозного. Иконы, созданные в начале его царствования, выполнены в светлом колорите. Образы 1560-1570-х годов наделены скорбной, даже трагической интонацией, а в их художественном решении подспудно ощущаются жестокие реалии периода опричнины.

Не менее интересны работы провинциальных иконописцев. Насыщенное содержание их произведений передано емкими и выразительными живописными средствами.

Новая страница истории русского религиозного искусства начинается во второй половине XVII века. Столичные иконописцы разрабатывают новый художественный стиль, соединяющий традиции православной иконописи с приемами западноевропейского искусства.

Посетители смогут познакомиться с копиями работ выдающихся мастеров этого времени: изографов Оружейной палаты Московского Кремля Федора Зубова, Кирилла Уланова, Тихона Филатьева.

Выставка рассчитана на широкий круг зрителей, интересующихся отечественной историей и культурой, добавили в пресс-служба.

Экспозиция открылась в рамках проекта "Музейная зима в Туле" и будет работать до 1 февраля 2024 года.

Как сообщалось, к 2025 году в Туле планируется открыть филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Экспозиция филиала разместится в усадьбе купца Лопатина рядом с Тульским кремлем. В ней будут представлены памятники русского религиозного искусства XV-XIX веков из фондов музея.

В новом филиале будут проходить экскурсионные программы, мастер-классы и событийные мероприятия. Кроме того, планируется создать лекторий о русском христианском искусстве для старших школьников, студентов и взрослых, а также разработать интерактивную экспозицию для детей и инклюзивные программы.