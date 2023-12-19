"Что положительного дает инициатива (переписи — ИФ)? Первое — это установить качественные и количественные показатели существующих территорий, а также возможность проведения их классификации, которая сегодня отсутствует. Кроме того, определится объем актуальных данных для территориального планирования региона или города", — пояснил Буторин.

По его словам, перепись позволит оценить существующее состояние объектов для определения ключевых параметров для развития того или иного субъекта РФ.

"На основании всей полученной информации можно просчитывать, анализировать, прогнозировать и выходить с инициативами в части модернизации и совершенствования управления этой средой, изменять финансирование и вырабатывать индивидуальный подход", — заключил Буторин.