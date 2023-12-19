"В рамках реализации наших соглашений реализуется первый этап, параллельно идет подготовка ко второму и третьему этапам модернизации набережной в Таганроге. Мы понимаем, что первый этап закончим летом следующего года и отдадим таганрожцам заметную часть, примыкающую к набережной, — парк", — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев журналистам после подписания документа.

Он отметил, что благоустройство набережной — это часть реализации дорожной карты по модернизации в целом города Таганрога и его туристического потенциала.

В 2020 году Голубев объявил о планах повышения туристической привлекательности Таганрога, в рамках которой планировалось и приведение в порядок Пушкинской набережной. В январе 2021 года он сообщил, что протяженность всей набережной составляет 4,6 км, а историческая часть, нуждающаяся в реконструкции, располагается на 2,2 км.

В сентябре 2021 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Ростовскую область заявила, что намерена контролировать ход комплексного развития Таганрога и указала на необходимость реконструкции набережной.

В октябре 2022 года заместитель губернатора региона Александр Скрябин сообщил "Интерфаксу" о планах группы "Синара" вложить порядка 2 млрд рублей в создание туркластера на берегу Азовского моря, в том числе в продолжение Чеховской набережной в Таганроге.