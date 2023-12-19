"Проект представляет результаты исследования двух картин из серии "Руанский собор" Клода Моне: "Руанский собор в полдень (Портал и башня д'Альбана)" и "Руанский собор вечером". В процессе исследования была получена уникальная информация о творческом методе Моне, материалах, которые художник использовал в своей работе, а также уточнены некоторые важные детали, касающиеся истории создания произведений", — сообщили в пресс-службе Пушкинского музея.

В музее отметили, что тот факт, что в собрании Пушкинского музея находятся два полотна из серии "Руанский собор", позволил "изучить широкий диапазон технических приемов мастера". В экспозиции выставки будут представлены материалы и результаты исследования. Выставка пройдет с января по март 2024 года в главном здании музея.

Исследование полотен Моне началось в 2023 году. Тогда в пресс-службе музея отмечали, что проведенный анализ вместе с искусствоведческими исследованиями не только позволит лучше понять особенности живописной техники художника, но и, "возможно, откроет некоторые подробности его творческого метода, а также детали истории создания картин".

"Руанские соборы" Моне поступили в собрание Пушкинского музея в 1948 году и с тех пор практически не покидали его стен. Уже более 50 лет произведения находятся под постоянным контролем реставраторов, однако детального изучения этих полотен в музее не проводилось.