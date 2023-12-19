"В новогоднюю ночь в областном центре не будут проводиться организованные массовые гуляния и праздничный салют", — сказал собеседник агентства.

Власти, в частности, объяснили подобное решение требованиями безопасности.

Как сообщает администрация города в соцсети, 23 декабря в 18:00 на Софийской площади состоится торжественное зажжение огней новогодней елки.

Впервые гуляния и фейерверк в Великом Новгороде отменили в декабре прошлого года. Кроме этого, год назад власти рекомендовали жителям "воздержаться от залповых выстрелов на предновогодних корпоративах".