"В год столетия живописного собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина запланирована реэкспозиция залов живописи в Главном здании. Планируется увеличить число экспонатов почти в два раза, в значительно большем объеме выставив произведения скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В экспозицию войдут ранее неизвестные широкой публике произведения, отреставрированные в последние годы", — сообщили в пресс-службе.

Реэкспозицию планируется провести с марта по декабрь 2024 года, мероприятия приурочены к столетию живописного собрания музея.

В постоянную экспозицию второго этажа вернутся картины итальянской, испанской и французской школ XVII-XVIII веков. На первом этаже откроются залы итальянского Возрождения, Фландрии и Голландии XVII века, будет восстановлен отдельный зал Рембрандта и его последователей. Живопись Северного Возрождения вернется в анфиладу залов первого этажа.