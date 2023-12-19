"По согласованию с РЦ ОрВД с 12:20 аэропорт "Внуково" работает на прием воздушных судов, с 13:30 — на прием и вылет воздушных судов", — сказала представитель. Ограничения вводились с 11:54 мск, напомнила она.

Обслуживание рейсов в "Домодедово" также идет в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале аэропорта. "В ближайшее время все рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, будут возвращены в пункт назначения", — сказано в официальной публикации.

Как сообщалось, решение об ограничениях работы трех аэропортов Москвы — "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" — было принято Государственной корпорацией по организации воздушного движения для обеспечения дополнительных мер безопасности. На расписании "Жуковского" ограничения не сказались, сообщал представитель аэропорта. "Шереметьево" продолжало работать в штатном режиме.

Утром во вторник Минобороны РФ заявило о перехвате трех украинских беспилотников над Брянской областью. В 11:10 мск противовоздушная оборона сбила украинский дрон над Калужской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе.